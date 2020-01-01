عاجل - محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى

أجري اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزي حوارا صحفيا مع احدي الصحف الكولومبية بعد التتويج ببطولة البريميرليج كشف فيه عن مثله الأعلى فى أوروبا وحقيقة رحيله عن صفوف الريدز فى الفترة المقبلة.

وقال صلاح:"اعتبر زيدان وتوتي والظاهرة البرازيلية رونالدو هم مثلي الأعلى فى أوروبا منذ أن كنت صغيرا اما بالنسبة لمستقبلي مع ليفربول فلا أحد يعلم ما يمكن حدوثه انا الآن احتفل بالبريميرليج ومستمر مع الفريق".

وأضاف نجم الريدز:" التتويج بالبريميرليج شئ رائع ورؤية المشجعين متحمسين وسعداء أمر مدهش، أن تفوز بلقب الدوري بعد غياب 30 عامًا مذهل أريد الاستمتاع باللحظة الحالية ولا أحد يعرف المستقبل مع ليفربول".

واختتم اللاعب المصري تصريحاته قائلا:"اللعب فى مركز الجناح يمكن أن يكون سببا في تسجيل الأهداف، والفارق ليس كبيرا بين الموسم الماضي والحالي، يسعى الشخص دائما أن يكون أفضل، وعندما تسأل اللاعب عن أيهما أفضل اللقاب الشخصية أو الجماعية سيختار دائما لقب الفريق".

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