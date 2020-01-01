الإمارات تشجع على التطوع بالمرحلة الثالثة في تجارب لقاح كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر

 

أكد الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أن التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل جميع أفراد المجتمع خلال المرحلة الحالية يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.

 

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات امس في إمارة أبوظبي.

 

وشجع الحمادي أفراد المجتمع على التسجيل والمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التطوع في التجارب يدعم الجهود الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال يحمي المجتمع والإنسانية بأسرها.

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