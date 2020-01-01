البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على تباين

تباينت اغلاقات البورصات الاوروبية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع موسم نتائج أعمال الشركات ومراقبة التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.





وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، بعد أن قررت واشنطن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن وسط تهديدات من جانب بكين بالرد الانتقامي.





وعلى صعيد موسم نتائج الأعمال، سجلت شركة "دايملر" خسائر فصلية 1.68 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وأعلنت شركة "يونيليفر" الأنجلو-هولندية والمتخصصة في مبيعات التجزئة زيادة أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.28 مليار يورو (3.80 مليار دولار) مقارنة مع 3.01 مليار يورو في الفترة المماثلة من 2019.





وفي الوقت نفسه، يركز المستثمرون على تطورات فيروس كورونا الذي شهد طفرة مؤخراً في انتقال العدوى والإصابة وخاصةً في الولايات المتحدة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو لأول مرة في 3 أشهر.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 373.6 نقطة، في حين صعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.07 بالمائة مسجلاً 6211.4 نقطة.





كما شهد مؤشر "داكس" الألماني استقرارا عند 13103.3 نقطة، بينما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.07 بالمائة مسجلاً 5033.7 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1615 دولار.