حصاد البورصة .. تداولات البورصة تصعد لـ 8.5 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ارتفعت قيمة التداولات بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الجاري والتي إقتصرت جلساته علي 4 فقط إلى 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.619 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.468 مليار ورقة منفذة على 216 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.


وكشف التقربر الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قجد وزعت ما بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 627.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 48.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.7 مليار جنيه، بحجم تداول 621.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 69.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.9 ألف عملية.


ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10459.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 1494.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 2287.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.19% مغلقًا عند مستوى 12183.06 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 691.21 نقطة.

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