حصاد البورصة .. تداولات البورصة تصعد لـ 8.5 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع





ارتفعت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري والتي إقتصرت جلساته علي 4 فقط إلى 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.619 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.468 مليار ورقة منفذة على 216 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.









وكشف التقربر الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قجد وزعت ما بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 627.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 48.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.7 مليار جنيه، بحجم تداول 621.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 69.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.9 ألف عملية.







