في ذكرى يوليو.. كيف يحمي السد العالي مصر من خطر شح المياه؟

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم خلال احتفال ثورة يوليو، أن تحديات خطيرة تواجه البلاد، وتحتاج من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد، "تحيط بنا تحديات خطيرة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد".





أضاف السيسي، "التهديدات التي تواجه الأمن القومي تجعل مصر أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على عقيدتنا الراسخة على احترام الآخر وبذل الجهود لمنع الصراعات وحماية حقوقها ومكتسباتها، وهذا الجيل يواجه تحديات لن تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث".





تواجه مصر حاليا تحدى ملء خزان سد النهضة الاثيوبي والذي يؤثر على حصة من المياه سنويا 55 مليار متر مكعب، بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود وتعنت إثيوبيا في ملء السد، بل الانتهاء من ملء المرحلة الاولى من السد، ويعد السد العالي، أحد مكتسبات ثورة يوليو، الذي يحمى مصر من الجفاف والفقر والمائي.





تاريخه

أنشئ السد العالي في عهد جمال عبد الناصر، وساعد السوفييت في بنائه وساعد السد في التحكم على تدفق المياه، حماية مصر من فيضان النيل، ويستخدم السد في توليد الكهرباء، ويبلغ طول السد 3600 متر، وعرض قاعدته 980 متر، وعرض قمته 40 مترا والارتفاع 111 متر، ويبلغ حجم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد.





بدأ بناء السد في 1960 بتكلفة إجمالية بمليار دولار، وعمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي، واكتمل بناؤه في 1968، وبه 12 مولد كهربائي في 1970 وافتتح السد في عام 1971، وأكد تقرير هيئة الدولية للسدود والشركات الكبري وقيم السد العالي في الصدارة في كافة المشروعات، أن السد العالي تفوق علي 122 مشروعات عملاق في العالم لما حققه من فوائد حيث وفرت لمصر رصيد من المياه بعد أن كانت مياه النيل تذهب في البحر المتوسط ماعدا 5 مليارات متر مكعب يتم احتجازها.





تكوين السد

صمم الخبراء، السد العالي بحيث يكون من النوع الركامى بنواة صماء من الطفلة وستارة رأسية قاطعة للمياه، ويبلغ منسوب قاع السد 85 مترا، بينما منسوب قمة السد 196 مترا، ويصل طول السد عند القمة 3830 مترا طول السد بالمجرى الرئيسى للنيل 520 مترا، ويبلغ عرض قاعدة السد 980 مترا، بينما يصل عرض السد عند القمة 40 مترا وعمق ستارة الحقن الرأسية 170 متر.





بحيرة ناصر

تشكل المياه أمام السد العالي، بحيرة صناعية كبيرة (بحيرة ناصر)، ويبلغ طول البحيرة 500 كيلو متر متوسط، وعرض البحيرة 10 كيلو متر، وتبلغ سعة التخزين 162 مليار متر مكعب، وتبلغ سعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب.



