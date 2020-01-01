مدرب آرسنال: لم نكن جيدين بما يكفي لنكون ضمن الصفوة

أكد الإسباني ميكيل آرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، أن المركز التي يحتله فريقه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل نهاية البطولة بجولة واحد، يوضح عدم إنجاز المهمة التي كان يهدف لها الفريق هذا الموسم.





ويستضيف آرسنال صاحب المركز العاشر واتفورد المهدد بالهبوط في آخر يوم بالموسم ولا يمكن لفريق أرتيتا أن يحقق مركزاً أفضل من الثامن وهو أقل مركز للفريق منذ احتل المركز 12 في موسم 1994-1995.





وتولى أرتيتا القيادة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب إقالة أوناي إيمري وبعد فترة للمدرب المؤقت فريدي يونجبرج، حين كان آرسنال في المركز 11، لكنه لم يتمكن من تقليص الفجوة مع فرق المقدمة رغم تحقيق انتصارات أكثر.





وأبلغ أرتيتا الصحفيين "لم نتمتع بالثبات وكانت هناك الكثير من المشاكل في الكواليس، وفي النهاية لم نكن جيدين بما يكفي لنكون ضمن الصفوة".





وأضاف "هذا يبين أن أمامنا الكثير من أجل التحسن ويجب تقليص الفجوة بسرعة لنكون في وضع جيد لمنافسة فرق المقدمة.





"من المؤلم جدا أن نقول ذلك لأنني عندما أقول إنه تحد رائع أن نعيد الفريق لهذه المراكز مجددا أدرك صعوبة المهمة".





وتعادل آرسنال في 14 مباراة وهو أعلى رقم للفريق في موسم من 38 مباراة بالدوري وكان سبباً في فشل التأهل للدوري الأوروبي.





ويرى المدرب الإسباني أن إنهاء الموسم في المركز الثامن، والفوز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الشهر المقبل للتأهل للدوري الأوروبي، لن تكون نهاية مرضية للموسم.





وتابع "بالنسبة لي يستحق النادي الأفضل ويجب أن يقاتل على كل لقب.





"بعد كل ما حدث اذا تمكن الفريق من الفوز في النهائي والتأهل للمسابقة الأوروبية، سنعتبر هذا جيدا لكن هذا ليس مستوى النادي".



