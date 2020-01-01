إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية في مهدها بمركز الفيوم (فيديو)

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في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.



أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك من خلال شن الحملات اليومية لإزالة كل أشكال التعديات، مشددًا على رؤساء الحماية ومديري الادارات بتكثيف اللجان الميدانية ليلًا ونهارًا لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء وإزالة جميع التعديات فى المهد على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وتحويلهم للنيابة العسكرية.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بتنفيذ ازاله

ناحيه الصالحيه علي مساحه واحد قيراط عباره عن مباني بالبلوك الأبيض بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه بالمركز وسامح عتريس مدير جمعيه الصالحيه

والأستاذ سيد عبد اللطيف رئيس الوحده المحليه بالناصرية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

