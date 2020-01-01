صفحة الأزهر تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:21 م
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محمود الجلاد
نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية، رسومات نفذها متابعي الصفحة من الأطفال حول العالم، قاموا برسم التصميمات التي مضرتها الصفحة في وقت سابق.

وقالت صفحة الأزهر "سعداء بمشاركات متابعينا الأطفال الأعزاء حول العالم الذين رسموا بعض المنشورات التي نشرناها من قبل على صفحتنا".

كما أضافت "أردنا أن نخبركم بأنَّ رسائلكم تعني لنا الكثير، كما ندعو الجميع للمشاركة ومراسلتنا بما يودون أن نناقشه في الفترة المقبلة". 

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحة الأزهر الإنجليزية تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي، بهدف الوصول إلى كل المتابعين حول العالم بما يتناسب مع عالمية رسالة الأزهر.

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.

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