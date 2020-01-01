أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

استمرت أسعار الذهب فى القفز خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليتجاوز سعر عيار 21 مستوي الـ 840 جنيه في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات لأول مرة فى تاريخة بعد أن سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية سعر 1897 دولار.





أسعار الذهب فى مصر:





وسجل سعر عيار 24 بلغ 963.40 جنيه، وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بنحو 4 جنيهات ليسجل 843 جنيهاً،زسجل عيار 18 نحو 722 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب 6744 جنيهاً.









أسعار الذهب العالمي:





استمرت أسعار الذهب في الارتفاع خلال تعاملات اليوم، ليكون قرب أعلى مستوياته في 9 أعوام وسط تزايد التوترات بين أكبر اقتصادين عالمياً ومع ترقب بيانات اقتصادية.





وتأتي مكاسب الذهب مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث برز نوع جديد من الخلاف بين الجانبين يتمثل في أمر الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمريكية.







