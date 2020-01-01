مدافع أستون فيلا يكشف أهمية تريزيجيه بالنسبة للفريق

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:31 م
تريزيجيه
تريزيجيه
كتب: علي ماهر حلمي
أشاد المدافع الدولي الإنجليزي مينجز لاعب نادى أستون فيلا بلاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه بعد تألقه اللافت فى المباريات السابقة آخرها أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال مينجز فى تصريحات لموقع استون فيلا الرسمي:" تريزيجيه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، أثبت ذلك في الأسابيع القليلة الماضية، سجل هدفين أمام كريستال بالاس وآخر أمام أرسنال في بعض الأحيان تحتاج لتلك الشرارة، ولقد كان تريزيجيه بارعًا حقًا خلال هذه الفترة".

يذكر أن اللاعب الدولي المصري قد سجل هدفا فى فوز استون فيلا على أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وبهذه النتيجة صعد استون فيلا الي المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 34 نقطة.

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