إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٤ قرار إزالة تعديات بمنطقتي القرنة والضبعية بينهم قرار علي ارض ولاية الاثار علي مساحة ٥٥ متر، و٨ قرارات علي اراضي ولاية ري على مساحة ٩٢٠ متر، و٥ قرارات علي أراضى أملاك الدولة بمساحة ٦٠٠ متر.

شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.

وفي سياق آخر، أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر، عن انتهاء كافة التجهيزات لوحدة ابو طربوش الصحية بالمدامود قبلى لتفتتح ضمن المرحلة الاولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واضاف الهوارى انه لليوم الثاني على التوالى تم تكثيف أعمال وحملات النظافة والتجميل وتهذيب الأشجار وتوسعة الشوارع ورفع الإشغالات بكل الطرق المؤدية للوحدة الصحية، مشيرًا إلى أن الأعمال تمت تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المدينة وو مصطفي النجار مدير المتابعة الميدانية ويوسف أبو سناري رئيس قرية المدامود قبلي ومكي عمر رئيس قرية العشي، وعلي النادي سكرتير قرية المدامود قبلي.

كما تم الانتهاء من التوقيع علي المحاضر الإنضمامية مع مديرية الطرق بالأقصر لبدء رصف محور طريق السوفيتيل بطول 11 كيلو متر وعرض 25 متر.
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر والانتهاء من تجهيز وحدة أبو طربوش الصحية (صور)

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