تفاصيل مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 3.. صدمة خلال حفل خطوبة "سركان" و"ايدا"





تصدر مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 3 الأكثر بحثًا على محرك "جوجل" اليوم في مصر، حيث نال المسلسل التركي إجاب الجمهور المصري، وهو من بطولة "هاندا أرتشل" و"كرم بورسين "، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 3.





تفاصيل مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 3





تبدأ الحلقة بحفل خطوبة "سركان" و"ايدا" المزيف، ويبدأ الضيوف في السخرية من ملابس وطريقة "ايدا" لأنها ليست ابنة رجل أعمال معروف وأنها فتاة بسيطة.





تنزعج "ايدا" من تصرفات والدة سركان والضيوف معها، ويحاول "سركان" تحسين مزاجها بعدة طرق.





يتساءل سركان حول عدم عودة "ايدا" للجامعة بعد إلغاء منحتها في إيطاليا، لتجيب أن المنحة التي قدمت لها من جامعتها الأصلية ألغيت بعد حصولها على منحة إيطاليا ولم تستطع الدفع لهذا طردت.





يعلم "سركان" أن عدوه "كاهان" استطاع أن يأخذ منه أحد المشاريع المهمة الأمر الذي يغضبه بشدة، لكن تحاول "ايدا" اخماد غضبه حتى لا يتشاجر مع "هاكان" وسط الضيوف، لكنه يحرجها أمام الجميع.





تفكر "ايدا" في ترك الخطوبة وفسخ العقد واللعبة، لكن "سركان" يعتذر منها، بينما تحاول صديقاتها تحسين مزاجها ودعمها والثناء على ملابسها وشكلها.





تبدأ مراسم الخطوبة ويرقص "سركان" و"ايدا" بشكل رومانسي ينال اعجاب الحضور، كما يرتدي الثنائي خواتم الخطوبة.





تبدأ "سيلين" بالشعور بالغيرة من "ايدا" وتحاول اخبار "ايدا" أن سركان سيكسر قلبها ، وأنها تفهمه جيدا.





يخبر "سركان" "ايدا" بحبه لمشاهدة النجوم، وعلاقة اسمه كلبه باسم أحد النجوم، لتبدأ بالإندهاش من شخصيته، لأنها تعتقد بأنه رجل آلي لا يملك أي مشاعر.





في اليوم الثاني من الخطوبة، يتحول "سركان" ويغضب على "ايدا" ويؤكد لها ألا تنسى أنها لعبة ويطلب منها وضع مسافة بينهما.





يستطيع "سركان" معرفة أن محامي شركته "أحمد" يعمل لدى عدوه هاكان، ويخبره بجميع تفاصيل وخطط الشركة، لذلك يقرر استغلال هذا ويضع خطة لضرب "هاكان".



