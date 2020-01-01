لامبارد يتحدث عن موسم تشيلسي الاستثنائي

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه ما زال بيده فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا وفاق كل التوقعات هذا الموسم.

وخسر تشيلسي 5-3 أمام مستضيفه ليفربول يوم الأربعاء ليفقد فرصة ضمان المربع الذهبي وأصبح بحاجة إلى نقطة واحدة في المباراة الأخيرة أمام ضيفه ولفرهامبتون، يوم الأحد، من أجل التأهل لدوري الأبطال.

وقال لامبارد:" يجب أن نشعر بتحقيق إنجاز لأن كثيرين لم يتوقعوا أن نكون في المربع الذهبي لكن الآن نملك مصيرنا بين أيدينا".

وأضاف:" نلعب على أرضنا، ستامفورد بريدج، لكننا سنواجه منافسا صعبا للغاية وهو ولفرهامبتون وأؤمن بلاعبي فريقي".

وأوضح:" رأيت الكثير في آخر مباراتين ضد مانشستر يونايتد وليفربول، الفريق لعب بروح وشخصية في المباراتين ويجب مواصلة ذلك يوم الأحد".

وتراجع تشيلسي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الذي تعادل مع وست هام يونايتد في وقت سابق من يوم الأربعاء، ويملك كل منهما 63 نقطة ويتقدمان بنقطة واحدة على ليستر سيتي الذي يستضيف يونايتد يوم الأحد.

وقال لامبارد:" ربما شعرت أنه كان علينا ضمان كل شيء الليلة وتقديم أداء جيد، في ليلة أخرى عند تأخرنا 4-3 ربما كنا نستطيع الحصول على نقطة واحدة".

وواصل:" لكن الآن نعلم ما ينتظرنا، ستحدث الكثير من الأمور يوم الأحد لكن المهم هو تركيز اللاعبين على أنفسنا، لا يمكن أن نتأثر بالنتائج الأخرى".

وأتم:" نملك الشخصية والكفاءة في فريقنا وأعتقد أننا نملك ما يعبر بنا إلى هدفنا".

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