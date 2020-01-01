الأردن تعلن عن أخر موعد لتسجيل العمالة الوافدة المغادرة المعفية من الرسوم





قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إن الموعد النهائي للتسجيل في منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية سيكون بتاريخ 16 أغسطس المقبل، وذلك للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.









وأضاف وزير العمل في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أنه سيجري إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.





وأكد البطاينة أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيجري تحديد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الاعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.



