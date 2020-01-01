الأردن تعلن عن أخر موعد لتسجيل العمالة الوافدة المغادرة المعفية من الرسوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر

 قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إن الموعد النهائي للتسجيل في منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية سيكون بتاريخ 16 أغسطس المقبل، وذلك للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.


وأضاف وزير العمل في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أنه سيجري إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.

وأكد البطاينة أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيجري تحديد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الاعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.

أخبار تهمك

الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ 42 دقيقة

شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

منذ أقل من ساعتين

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من ساعتين

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

06:01 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً