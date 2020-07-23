عقب إصابته بكورونا.. أميتاب باتشان يطمأن جمهوره عليه بالصلوات





شارك النجم الهندي أميتاب باتشان، صورة مجمعة له وذلك بالتزامن مع دعاء الجمهور له، ولعائلته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".يحرص النجم أميتاب باتشان على طمأنة دمهوره عليه من خلال المنشورات التي يشاركتها لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان أميتاب باتشان، قد شكر الطاقم الطبي وكل من حاول الإطمئنان عليه من جمهوره وذلك من خلال توجيه رسالة لهم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "يعملون بلا كلل ولا هوادة أو أنانية للحفاظ على حماية الآخرين".يذكر أن النجم أميتاب باتشان أصيب هو وابنه أبهيشيك وزوجته ايشواريا وابنته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.