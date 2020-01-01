اعرف نتيجتك | تنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2020-2021

تنسيق الجامعات الحكومية انتهى طلاب الثانوية العامة من العام الدراسي الأصعب في تاريخ ماراثون الثانوية بسبب ما تعرضت له البلاد من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويترقب الطلاب حاليًا إعلان النتيجة ومن ثم تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2020-2021، ويتوقع الخبراء أن يكون التنسيق هذا العام للجامعات الحكومية مرتفع عن تنسيق العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لقيام مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع الامتحانات سهلة وميسرة عن أي عام ماضي بسبب ما مر به الطلاب إثر تفشي فيروس كورونا.









تنسيق الجامعات الحكومية





لم يتم الإعلان حتى الآن عن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد ولكن من المنتظر أن تسدل وزارة التعليم العالي الستار عن التنسيق قريبًا، وهو ما سننشره لكم فور الإعلان عنه، حيث أنه انتهى طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الثلاثاء الماضي، ليدخلوا في مرحلة جديدة من القلق والانتظار حتى الإعلان عن التنسيق، واشترطت حتى الآن مجموعة من الكليات اجتياز اختبارات قدرات في التنسيق وهي (كلية الإعلام – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – كليات التربية النوعية – كليات التربية الرياضية).









الأوراق المطلوب تقديمها لمكتب التنسيق





ويطلب مكتب التنسيق مجموعة من الأوراق الرسمية للتقديم في التسجيل الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد ومنها:





صورة من بطاقة ترشيح الطالب المتقدم.

أصل شهادة الثانوية العامة للطالب المتقدم.

أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم.

استمارة (٢ جند).