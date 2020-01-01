بعد خطاب السيسي في ذكرى ثورة يوليو.. 4 تحديات غير مسبوقة تواجه مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:45 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
سمر حسن
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم خلال كلمته بمناسبة ثورة يوليو، أن تحديات خطيرة تواجه البلاد، وتحتاج من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد، "تحيط بنا تحديات بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد".

وأضاف السيسي، "التهديدات التي تواجه الأمن القومي تجعل مصر أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا، وعقيدتنا الراسخة على احترام الآخر وبذل الجهود لمنع الصراعات وحماية حقوقها ومكتسباتها، وهذا الجيل يواجه تحديات لن تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث"، لكن ما هي التحديات التي تواجه مصر؟.

1- سد النهضة 
وصلت المفاوضات المصرية الإثيوبية على ملء سد النهضة إلي اتفاق مسدود بعد مراوغة إثيوبيا والاستهانة بالتحكيم الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي حيث انتهت إثيوبيا من المرحلة الاولى من ملء السد بدون الرجوع لمصر أو مراعاة حقوق مصر والسودان، ووصلت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي إلي نفق مسدود.

كشفت إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، عن انتهاء المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة بعد فشل المفاوضات الثلاثية، كشف أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن السبب في ملء الخزان هو موسم الأمطار، "أصبح واضح على مدار الأسابيع الماضية في امتلاء السد في موسم الأمطار، أن ملء المرحلة الاولى من سد النهضة قد تحقق".

2- ملف ليبيا 
وقد وافق مجلس النواب، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهامات خارج الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى ليبيا ضد أعمال الميلشيات الإجرامية والعناصر الإرهابية حتى انتهاء مهمة القوات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 يوليو الجاري، مشايخ القبائل الليبية الممثلين عن الشعب الليبي، "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"، خلال اللقاء أعلن زعماء القبائل دعمهم للرئيس السيسي في حماية أمن ليبيا 

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، "مصر تملك القدرة على تغيير المشهد العسكرى إذا أردنا، نملك أقوى جيش في المنطقة، نحتاج لإذن البرلمان، حيث أن الجيش المصري الأقوى فى أفريقيا، لكنه جيش رشيد لا يعتدى، ولا يقوم بعمليات غزو خارج بلاده

3- مواجهة الارهاب 
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تسمح بعودة الميليشيات المسلحة مرة أخرى، "مصر ستتدخل في ليبيا لمنع تحويلها لبؤرة للإرهاب ومكان للخارجين على القانون، احنا مش هنقسم ليبيا، وأهم حاجة وقف القتال وعقد المفاوضات"، مشددا: "لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر".

أكد الرئيس السيسي "يجب وقف القتال وبداية مسار سلام والتفاوض، وتعاني من الإرهاب فى مصر، قعدنا 5 سنوات بنحارب الإرهاب ومعندناش استعداد إن الميليشيات دي تقترب من بلدنا مصر، ومش هنقترب من ليبيا الا بطلب من الشعب الليبي ومش هنخرج منها إلا بأمر منكم".

4- شائعات الاخوان
أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على خلية "لإطلاق شائعات إعلامية المفبركة" وتعمل الخلية في مدينة الإسكندرية بأوامر من تنظيم الإخوان وبعض عناصره الهاربين إلى تركيا.

كشفت الوزارة، في بيان، "استمرارا لجهود الوزارة في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، رصد قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، تكليف لعناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد، والعمل على تنفيذ مخططهم لإثارة الشائعات والبلبلة بين المواطنين".

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