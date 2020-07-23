"شبه هند رستم".. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بشعر مبلل





شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "مصطفى"، بشعر مبلل وملابس صيفية، وكانت الصورة بإيفيكت الأبيض والاسود، وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بها قائلين: "حبيبتي العسل والقمر وملكة الجمال"،"شبه هند رستم في الصورة ديه جدا"،"صورة تحفة".يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى، فيلم "ديدو"، مع الفنان كريم فهمي،وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.وكانت آخر أعمال "مصطفى"، الدرامية مسلسل "أمر واقع" وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.