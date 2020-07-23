"شبه هند رستم".. ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بشعر مبلل

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مصطفى"، بشعر مبلل وملابس صيفية، وكانت الصورة بإيفيكت الأبيض والاسود، وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بها قائلين: "حبيبتي العسل والقمر وملكة الجمال"،"شبه هند رستم في الصورة ديه جدا"،"صورة تحفة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى، فيلم "ديدو"، مع الفنان كريم فهمي،وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.

وكانت آخر أعمال "مصطفى"، الدرامية مسلسل "أمر واقع" وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.


 
View this post on Instagram

🤍

A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريم مصطفى الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ ساعة الا ربع

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ ثلث ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريم مصطفى تعتذر عن بطولة فيلم "ديدو"

كريم فهمي عن مواقع التواصل الاجتماعي: "السوشيال ميديا بقت مستنقع"

كريم فهمي يعلن انتهاء تصوير فيلم "ديدو"

تعرف على موعد عرض فيلم "ديدو" لكريم فهمي

التفاصيل الكاملة لفيلم كريم فهمي الجديد "ديدو"

كريم فهمي يشارك جممهوره بصورة جديدة عبر "انستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

06:01 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً