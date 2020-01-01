أستاذ تاريخ معاصر: هناك حرب إعلامية ضد ثورة 23 يوليو تهدف لتشويه الانجازات (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن هناك حرب على ثورة 23 يوليو، تنعكس على رؤية شبابنا لما يجري الآن، بهدف تشوية الانجازات التي تتم الآن على أرض الواقع.



وأضاف "شقرة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك ثورة مضادة ممتدة منذ عام 1952 وحتى الآن، وهناك ميليشيات من قوى الثورة المضادة تحاول تغيير القوى الذهنية لشبابنا وتزييف التاريخ، وعلى الإعلام أن يلعب دور هام في إبراز الحقيقة.



وتابع أستاذ التاريخ المعاصر، أن ثورة 23 يوليو كان لا بد أن تنفجر في اللحظة التي انفجرت فيها، لكون الدولة المصرية كانت في طريقها للفشل، كما أن مبادئها صالحة لكل زمان وكل دولة، وثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من الفاشية الدينية كانت لا بد أن تنفجر لإنقاذ مصر من الفشل، مشيرًا إلى أن العامل المشترك بين الثورتين هو الانحياز للفقراء بإقرار العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات.



ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.



وتم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابي الإخواني الهارب عماد البحيري والارهابي الإخواني الهارب حسام الشوربجي والإرهابي الإخواني الهارب سيد توكل والإرهابي الإخواني الهارب حمزة زوبع.



وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.



وهم الإرهابي الاخواني هشام متولي الشوبكي، والإرهابي الإخواني إسلام علواني حجازي، والإرهابي الإخواني إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابي الإخواني محمد محمد سعيد والإرهابي الإخواني محمد أحمد شحاتة، والإرهابي الإخواني صهيب سامي الزقم.



وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالي وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد، استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الاخوان الإرهابي.

