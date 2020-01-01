اتحاد الكرة يكشف حقيقة التأخر في طلب استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:07 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
أوضح وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حقيقة ما تردد بخصوص تأخر اتحاد الكرة في إرسال طلب رسمي إلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإستضافة مصر مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية.

وأكد "العطار" في تصريحات صحفية أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، وأن الجبلاية لم تتأخر في طلب استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا كما يتردد في وسائل الإعلام.

وأوضح أن إتحاد الكرة أرسل طلب رسمي مدعم بتعهد حكومي للكاف لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وذلك فور اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات البطولة.

وعن سبب عدم تقديم طلب للكاف من البداية لإستضافة مباريات دوري الأبطال قال: " لم يكن الوقت مناسبًا لتقديم طلب استضافة مباريات البطولة قبل 3 أشهر، خاصة وأن جائحة كورونا كانت في بدايتها ولم يكن أحد يعلم أي مدي ستصل إليه الأمور، وفضلنا عدم تقديم الطلب وقتها".

من ناحية أخري أكد أن السبب وراء وضع بند يفيد بحصول أعضاء الجبلاية على رواتب شهرية جاء بناءًا على طلب من مندوبة الإتحاد الدولي والتي طلبت وضع هذا البند في اللائحة أسوة بالفيفا.

وأكد أنه تم الإتفاق مع مندوبة الفيفا على وضع هذا البند في اللائحة على أن يكون القرار النهائي للجمعية العمومية.

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