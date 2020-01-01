البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ارتفاع البطالة

تراجعت البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وجاء أداء "وول ستريت" مع إعلان نتائج أعمال متباينة، حيث تراجعت إيرادات "تويتر" بنحو 19 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين سجلت "مايكروسوفت" إيرادات بأكثر من التوقعات.





كما حققت "تسلا" أرباحاً للربع الرابع على التوالي، بينما سجلت "أمريكان إيرلاينز" خسائر فصلية بأكثر من ملياري دولار مع تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء.





ومن ناحية أخري، يواصل أعضاء الكونجرس الأمريكي دراسة الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد مع استمرار الارتفاع القوي في إصابات الوباء.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 26946.8 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3271.2 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 10682.5 نقطة.





وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 95.083.