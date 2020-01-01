البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ارتفاع البطالة

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
تراجعت البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وجاء أداء "وول ستريت" مع إعلان نتائج أعمال متباينة، حيث تراجعت إيرادات "تويتر" بنحو 19 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين سجلت "مايكروسوفت" إيرادات بأكثر من التوقعات.

كما حققت "تسلا" أرباحاً للربع الرابع على التوالي، بينما سجلت "أمريكان إيرلاينز" خسائر فصلية بأكثر من ملياري دولار مع تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء.

ومن ناحية أخري، يواصل أعضاء الكونجرس الأمريكي دراسة الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد مع استمرار الارتفاع القوي في إصابات الوباء.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 26946.8 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3271.2 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 10682.5 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 95.083.

أخبار تهمك

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

منذ ساعة و 28 دقيقة

لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

فايلر يرفض صفقة بديل موليكا في الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بشرى سارة من الأوقاف بشأن عودة خطبة الجمعة بالمساجد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً