تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس الاجتماع الذي عقده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني مع الفرنسي زين الدين زيدان عقب التتويج بالدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وأكددت صحيفة ماركا الإسبانية أن بيريز توصل لإتفاق مع زيدان على إستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، حيث أن التتويج بلقب الدوري أزال الشكوك حول المدير الفني الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يعلم بأنه سيدخل الموسم المقبل بنفس قائمة اللاعبين تقريبًا مع إمكانية رحيل الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل كما هناك شكوك حول عودة أودريوزولا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان معجب بإبراهيم دياز ولكنه يعتقد أنه عليه أن يرحل عن الفريق لكي يحصل على فرصة للعب بشكل أكبر في حين من الصعب عودة مارتين أوديجارد بسبب وجود الصربي لوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك شكوك تحوم حول استمرار لوكا يوفيتش وماريانو دياز ولكن من حيث المبدأ فإنه من الغير المتوقع عقد صفقة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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