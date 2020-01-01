تحرك جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارًا مساء اليوم الخميس، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.





وأعلن "حمدوك" - وكالة الأنباء السودانية (سونا) - تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته، وعضوية كل من: وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.





وأوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز المصالح الاستراتيجية للسودان، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.



