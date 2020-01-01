تحرك جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر - وكالات
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارًا مساء اليوم الخميس، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن "حمدوك" - وكالة الأنباء السودانية (سونا) - تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته، وعضوية كل من: وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز المصالح الاستراتيجية للسودان، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.

ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها، تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها. وحدد القرار، الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، مقرا لأعمال اللجنة، أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

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