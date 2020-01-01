بعد واقعة "نور كلش".. مصيف بلطيم يصدر تحذيرا شديد اللهجة

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
حذر مدينة مصيف بلطيم، برئاسة المهندس محمد إمام، من خطورة ارتياد المواطنين للشواطىء والنزول للبحر وخصوصًا فجرا أو ليلا مع عدم وجود مسئولي الشواطىء، مما يتسبب في وقوع حوادث غرق.

وأضاف المصيف، في بيان، أنه إغلاق الشواطئ والكورنيش مازال مستمرا، لافتا أنه نظرا لأغلاق شاطئ مدينة مصيف بلطيم قد يلجأ البعض للتسلل من على الجبال للدخول للمدينة بدون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، ويتسلل فجرا إلى الشواطىء المفتوحة وهو ما يتسبب في وقوع حوادث غرق.

وأهابت رئاسة مدينة مصيف بلطيم، بالالتزام بالتعليمات وعدم نزول الشاطىء نهائي حرصا على سلامتكم وحفاظا على أرواحكم.

ويأتي ذلك، بعد أن شهد مصيف بلطيم 4 حالات غرق مؤخرا، وكان أخرهم حادث غرق للشاب نور كلش وتم العثور علي جثمانه علي أحد الشواطئ بعد 11 يوما من وجوده في المياه بعد عجز الغواصين في العثور عليه.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة. 

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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