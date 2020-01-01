شاهد.. بث مباشر لمسرحية "ليلتكم سعيدة"

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمد علي رزق، مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمنت هذه الصور البوسترات الترويجية لعرض مسرحية "ليلتكم سعيدة"، وكتب قائلاً: "شاهدوا مسرحية "ليلتكم سعيدة" النهارده الخميس ٢٣/٧ الساعة ١١ مساء مجانا و حصريا على قناة وزارة الثقافة".

وتابع: "مسرحية "ليلتكم سعيدة" كتابة و إخراج أ/خالد جلال، بطولة محمد على رزق، مريم السكري، مروة عيد، بسنت صيام، ألحان المهدي، نديم هشام، هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله".

وأضاف: "مسرحية ليلتكم سعيدة عن قصة مغنية الكورس للمؤلف انطون تشيخوف، كتابة و‏إخراج خالد جلال".


وفي سياق آخر، خاض محمد علي رزق السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"النهاية" ،و"عمر ودياب"،و "ليالينا 80"،وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن مسلسل "النهاية" من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.
شاهد.. بث مباشر لمسرحية "ليلتكم سعيدة"
شاهد.. بث مباشر لمسرحية "ليلتكم سعيدة"

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