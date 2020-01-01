تعرف على موعد وأماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:50 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف اليوم الخميس أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق سكنية هي: "عزبة بلبل وشارع أحمد حجازي وشارع شافعي وشارع صلاح سالم وشارع الشادر" وذلك يوم السبت المقبل 25 يوليو إعتبارا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان إعلامي، أن قطاع الكهرباء يتقدًم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

غلق الحدائق

وفي سياق منفصل أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالإستعداد التام من خلال التنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بإستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية، حيث ذلك يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال مناقشته ومراجعته لخطة القطاعات الخدمية والمرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك " والتي عرضها اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، والتي تشمل استعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد والتي تتسم بزيادة على الطلب، ومايصحبها من أجازات للمواطنين.

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