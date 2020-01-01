لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شهد محيط ستاد السلام وجود لافتة تحمل اسم نادي القرن الإفريقي، وذلك على هامش تطوير الاستاد لكي يتم منحه إلى النادي الأهلي كحق انتفاع لمدة ٢٥ عام.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع شركة استادات القابضة للحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لـ٢٥ عام ليكون ملعبا للنادي الأحمر.

وتقوم شركة استادات القابضة خلال هذه الأيام بتعليق لافتات خاصة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع إدارة الأحمر، قبل تسليمه رسميا عقب توقيع العقود.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)
لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)
لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)
لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)
لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)
لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)

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