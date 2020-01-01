اعرف نتيجتك | سجل الآن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس بعد العيد وزارة التربية والتعليم
الخميس 23/يوليه/2020 - 04:31 م
اعرف نتيجتك | سجل الآن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس بعد العيد وزارة التربية والتعليم
إعلان نتيجة الثانوية العامة “2020”، قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أنه سوف تعتمد النتيجة للصف الثالث الثانوي “2020” بعد اجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بداية شهر أغسطس المقبل، وقامت الوزارة بالتأكيد والتوضيح أن الكنترولات سوف تنتهى من التصحيح والمراجعة لامتحانات الثانوية العامة في نهاية شهر يوليو الحالي، أي أن الانتهاء من التصحيح سوف يتم قبل العيد، ومن المقرر أن يتم تجميع النتيجة واعتمادها وإعلانها بعد العيد مباشرة.
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أنه من المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة “2020”، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وحيث تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق “19” من شهر يوليو “2020”، ونظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا خصص رابط لمعرفة النتيجة والاستعلام عنها.
موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020
الآن انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح “3” مواد بامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائي وحالياً جاري رصد درجات هذه المواد الثلاث، وهى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق، وعلى أن يتم تصحيح باقي المواد وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت نتيجة العينات العشوائية في العربي والإنجليزي والفلسفة، موضحة أن نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي “2019- 2020” (الدور الأول)، ظهرت بنسبة نجاح حوالي “91.8”%.
اعرف نتيجتك | سجل الآن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس بعد العيد وزارة التربية والتعليم
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