تسجيل نادر.. فريد شوقي يتحدث عن أطرف موقف جمعه مع يوسف وهبي وأنور وجدي

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
نور طلعت


في تسجيل نادر للفنان الكبير الراحل فريد شوقي مع الصحفي والاعلامي الراحل يوسف خليفة والذي تم تسجيله في منتصف السبعينات و تحدث فيه الملك فريد شوقي عن أكثر وأهم المواقف الكوميديه التي تعرض لها ولن ينساها علي مدار حياته الفنية.


أكد الملك في هذا التسجيل النادر له أنهم موقفين لم يستطيع أن يتماسك فيهم من الضحك الاول أثناء مشاركته في الفرقة القومية مع الفنان الراحل يوسف وهبي وذلك كان أثناء عرض مسرحي لرواية بإسم "اللص" للكاتب توفيق الحكيم لمشهد جمع بينه وبين يوسف وهبي. 


والموقف الثاني الذي جمعه مع الفنان الراحل أنور وجدي اثناء تصوير أحدى المشاهد في فيلم بإسم "خطف مراتي" عام ١٩٥٤.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من نصف ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من الأوقاف بشأن عودة خطبة الجمعة بالمساجد

منذ ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

منذ ساعة و نصف

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 22 ساعة

لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)

منذ ساعة الا ربع

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض صفقة بديل موليكا في الأهلي

منذ ساعة و نصف

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً