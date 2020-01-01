تسجيل نادر.. فريد شوقي يتحدث عن أطرف موقف جمعه مع يوسف وهبي وأنور وجدي









في تسجيل نادر للفنان الكبير الراحل فريد شوقي مع الصحفي والاعلامي الراحل يوسف خليفة والذي تم تسجيله في منتصف السبعينات و تحدث فيه الملك فريد شوقي عن أكثر وأهم المواقف الكوميديه التي تعرض لها ولن ينساها علي مدار حياته الفنية.









أكد الملك في هذا التسجيل النادر له أنهم موقفين لم يستطيع أن يتماسك فيهم من الضحك الاول أثناء مشاركته في الفرقة القومية مع الفنان الراحل يوسف وهبي وذلك كان أثناء عرض مسرحي لرواية بإسم "اللص" للكاتب توفيق الحكيم لمشهد جمع بينه وبين يوسف وهبي.









والموقف الثاني الذي جمعه مع الفنان الراحل أنور وجدي اثناء تصوير أحدى المشاهد في فيلم بإسم "خطف مراتي" عام ١٩٥٤.



