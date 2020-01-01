جدول مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري.. تعرف عليها

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباريات الدوري المصري الممتاز، عقب استئناف البطولة يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.





وينتظر الأهلي مباريات من العيار الثقيل في بداية الاستئناف، حيث يخوض المباريات المؤجلة أولاً، وذلك بجانب منافسات الدوري المصري.





وفيما يلي سيعرض لكم "الفجر الرياضي" موعد مباريات الأهلي في الدوري المصري:-





الأهلي × إنبي .. 9 اغسطس.. على استاد القاهرة الدولى .. 9 مساءً

الأهلي × الإنتاج .. 14 أغسطس .. على استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلي × أسوان .. 17 اغسطس .. على استاد القاهرة الدولى .. 9 مساءً

الأهلي × الزمالك .. 22 اغسطس .. على استاد القاهرة الدولى .. 9 مساءً

الأهلي × الجونة .. 26 أغسطس .. على استاد القاهرة الدولي.. 9 مساءً