إبراهيموفيتش يقترب من حسم مصيره مع ميلان

كشفت تقارير صحفية عالمية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي يقترب من حسم مصيره مع النادي الإيطالي وذلك عقب قرار مجلس الإدارة بالإبقاء على المدير الفني ستيفانو بيولي.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأنه بعد بقاء بيولي سيتغير وضع إبراهيموفيتش وأنه من المتوقع حدوث اجتماع قريب بين إدارة الميلان مع مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش للحديث عن مستقبله بالإضافة إلى زميله حارس المرمى جيانلويجي دوناروما.





وألمحت الشبكة العالمية أن رحيل إبراهيموفيتش كان شبه مؤكد في حال قدوم المدرب الألماني رالف رانجيك الذي تراجع ميلان عن فكرة التعاقد معه.





وأوضحت الشبكة العالمية أن إبراهيموفيتش كان يشعر بالإهمال من ملاك ميلان لأنهم لم يناقشوا تجديد عقده ولكن باولو مالديني المدير التقني لميلان وفريدريك ماسارا المدير الرياضي للنادي يعرفون مدى أهمية ابراهيموفيتش بالنسبة للروسينيري.





وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن إبراهيموفيتش قاد ميلان للفوز على ساسولو مؤخرًا وذلك بتسجيله هدفين ليصل إلى الهدف السابع منذ إلتحاقه بالروسينيري في يناير الماضي.



