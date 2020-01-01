‫ تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن  الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره الزمالك في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي 

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.

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