"سفن الصيد" تعرقل الإتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
قال ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا بمحادثات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "إنه من الواضح بكل أسف أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يتوصلا إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة في يوليو الجاري.

من جانبه، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في مفاوضات "بريكست" - في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية - إن المملكة المتحدة لم تبد أي استعداد لإيجاد حلول في المفاوضات المتعلقة بأمور التجارة بين الجانبين خلال المفاوضات التي جرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية.. وأضاف بارنييه " لازلنا مختلفون جدا مع المملكة المتحدة في مفاوضات التجارة".

وتابع "لقد شهد الأسبوع الجاري بعض التقدم لكن لم يحدث شيئ على أرض الواقع".

كما حذر بارنييه من أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بدفع ثمن اختيارات الملكة المتحدة السياسية، موضحا أن المملكة المتحدة تريد إقصاء شبه كامل لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من مياهها الإقليمية وهو أمر وصفه بأنه "غير مقبول".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يصر على أن أي خطوة من جانب بريطانيا لتقليص الوصول إلى مياه الصيد الخاصة بها ستقابلها استجابة ساحقة ربما تصل إلى انهيار المفاوضات التجارية، ما يشكل خطر الخروج من دون صفقة في نهاية عام 2020.

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