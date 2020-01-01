شعبة السيارات تعلن تخفيض أسعار المركبات الفترة المقبلة

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يساهم في تقليل التكلفة؛ لكون الغاز الطبيعي أرخص كثيرًا من البنزين، ويحافظ على صحة المواطنين.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن تحويل السيارات للغاز طبيعي لا يكلف أكثر من 7-8 آلاف جنيه، وسيساهم في توفير أكثر من ذلك بكثير، موضحًا أنه ليس شرط استبدال السيارات القديمة التي عمرها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وإنما يمكن تحويل نظامها للغاز الطبيعي طالما أنها تسمح بالتحويل.

وتابع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحويل السيارات للغاز الطبيعي سيكون له تأثير على أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، وسنشهد انخفاضا في أسعار السيارات.

وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل تحويل السيارات إلى الغاز، موضحة أنه جارٍ تحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن الرئيس السيسي وجه بعمل حصر لكل السيارات.

وتابعت "جامع"، خلال تصريحات سابقة، اليوم الخميس، أن الغرض من تحويل السيارات للعمل بالغاز هو تحسين حياة المواطن

وأضافت أن السيارات التي تعمل بالبنزين التي لم مضي علي إنتاجها 20 عامًا سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن هذا سيوفر للمواطن 50% مما ينفقه على البنزين.

وأوضحت أن من يستخدم بنزين بـ 4 آلاف جنيه شهريا فإن نفس الكمية من الغاز ستصل 2000 جنيه، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستغلال اكتشافات الغاز.

وأكدت أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة، وهناك برامج تمويلية لمنح المواطنين بسيارات جديدة، موضحة أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.

وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.

وأردفت، أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وواصلت نيفين جامع أن شروط التحويل أن يكون السيارة لم يمضي على صناعتها 20 عاما إلى جانب أن يكون الماتور 75%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات تحويل السيارات للعمل بالغاز بوابة الفجر الفجر الغاز الطبيعي السيسي البنزين أسعار السيارات

أخبار تهمك

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض صفقة بديل موليكا في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

منذ ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شعبة السيارات: العالم كله يتوجه لتحويل السيارات للعمل بالغاز وليس مصر فقط

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

توضيح مهم من وزيرة التضامن بشأن تحويل السيارات للغاز

وزيرة الصناعة: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقروض ميسرة

"الصناعة" تكشف تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للغاز

وكيل طاقة البرلمان: البترول قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

02:26 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً