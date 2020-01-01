شعبة السيارات تعلن تخفيض أسعار المركبات الفترة المقبلة

قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يساهم في تقليل التكلفة؛ لكون الغاز الطبيعي أرخص كثيرًا من البنزين، ويحافظ على صحة المواطنين.





وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن تحويل السيارات للغاز طبيعي لا يكلف أكثر من 7-8 آلاف جنيه، وسيساهم في توفير أكثر من ذلك بكثير، موضحًا أنه ليس شرط استبدال السيارات القديمة التي عمرها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وإنما يمكن تحويل نظامها للغاز الطبيعي طالما أنها تسمح بالتحويل.





وتابع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحويل السيارات للغاز الطبيعي سيكون له تأثير على أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، وسنشهد انخفاضا في أسعار السيارات.





وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل تحويل السيارات إلى الغاز، موضحة أنه جارٍ تحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن الرئيس السيسي وجه بعمل حصر لكل السيارات.





وتابعت "جامع"، خلال تصريحات سابقة، اليوم الخميس، أن الغرض من تحويل السيارات للعمل بالغاز هو تحسين حياة المواطن





وأضافت أن السيارات التي تعمل بالبنزين التي لم مضي علي إنتاجها 20 عامًا سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن هذا سيوفر للمواطن 50% مما ينفقه على البنزين.





وأوضحت أن من يستخدم بنزين بـ 4 آلاف جنيه شهريا فإن نفس الكمية من الغاز ستصل 2000 جنيه، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستغلال اكتشافات الغاز.





وأكدت أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة، وهناك برامج تمويلية لمنح المواطنين بسيارات جديدة، موضحة أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.





وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.





وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.





وأردفت، أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.



