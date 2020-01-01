كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة.. والفريق يعسكر في برج العرب الإثنين المقبل

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب نهاية معسكر الفريق ببرج العرب.

 

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

 

وخاض الفريق اليوم تدريبات صباحية سعى خلالها المدير الفني على تهيئة اللاعبين بدنياً للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والتي سيسعى من خلالها المدير الفني باتريس كارتيرون للحصول على أكبر استفادة فنية منها.

 

وتستمر إجازة الزمالك من التدريبات الجماعية يومي الجمعة والسبت على أن يعود الفريق لنشاطه بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادي دجلة الودية.

 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأول في التدريبات الجماعية بمعسكر برج العرب الاثنين المقبل استعدادا لاستئناف النشاط الكروي عقب توقف دام طويلاً بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق استمرار دخول الفريق بمعسكرات مغلقة في مدينة برج العرب عقب النجاح الكبير والاستفادة الفنية التي عادت من تواجد اللاعبين هناك والتي ظهرت في مباراة سموحة الودية التي انتهت بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي في أول التجارب التي يستعد بها الفريق لخوض المنافسات الرسمية.

 

وسيبدأ معسكر برج العرب القادم عقب يوم واحد من المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام وادي دجلة والمقرر لها الأحد القادم.

أخبار تهمك

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

02:26 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً