مواجهة مرتقبة لباريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:50 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
يخوض نادي باريس سان جيرمان أول اختبار رسمي في زمن كورونا غدا الجمعة عندما يواجه سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.

ويتطلع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الذي هيمن على المنافسات المحلية في السنوات الأخيرة، لضم لقب الكأس إلى قائمة القابه في مواجهة سانت إتيان الذي حل في المركز السابع عشر في الموسم الماضي الذي تعرض للإلغاء قبل نهايته.

وتقام المباراة على استاد دو فرانس بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية مؤخرا على السماح بعودة الجماهير للمدرجات ولكن بحد أقصى خمسة آلاف مشجع.

وقالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" أمس الاربعاء أنها تأمل في زيادة عدد الحضور الجماهيري، حيث قد يتم مناقشة هذا الملف خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني غدا الجمعة ، لكن أي قرار سيتم اتخاذه سيأتي بعد المباراة النهائية للكأس.

وأكد اتحاد الكرة الفرنسي بالفعل أنه لن يتم طرح تذاكر للمباراة أمام الجماهير.

وقال لويك بيرين قائد سانت اتيان في تصريحات لصحيفة ليكيب أنه من المتوقع أن يخيم الصمت تماما على استاد دو فرانس الذي تبلغ سعته 80 الف مشجع.

وقررت روابط المشجعين في الفريقين مقاطعة المباراة بدلا من الموافقة على حضور عدد محدود من الأعضاء.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن باريس سان جيرمان أعاد بيع 900 تذكرة لحملة التذاكر الموسمية، لكن سانت إتيان سيترك المقاعد المخصصة له خالية.

وحينما تبدأ المباراة سيأمل سان جيرمان أن يستعيد لقبه المحبب، بعد خسارة المباراة النهائية من النسخة الماضية لبطولة الكأس بركلات الجزاء الترجيحية على يد رين، لتنتهي بعدها المسيرة القياسية للألقاب التي سجلها الفريق على مدار أربعة أعوام.

ويحمل سان جيرمان الرقم القياسي بفوزه بلقب الكأس 12 مرة من قبل فيما حصد سان إتيان اللقب ست مرات لكن أخرها جاء في عام 1977.

ولم يحقق سانت إتيان النتائج المرجوة خلال سلسلة المباريات الودية التي جرت منذ إعادة فتح الملاعب الفرنسية في الوقت الذي لقن فيه سان جيرمان دروسا قاسية لمنافسيه في المباريات الودية حيث سحق سيلتك الاسكتلندي 4 /صفر وفاسلاند المنافس بدوري الدرجة الثانية البلجيكي 7 /صفر ولو هافر المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي 9 /صفر.

وقال لويك بيرين قائد سانت إتيان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "صحيح أن فرصتنا ليست كبيرة ، حيث عادة ما نخسر أمام باريس سان جيرمان".

وأضاف "إذا كنا في مستوانا سيكون الوضع شائكا، لكن المهمة ليست مستحيلة أبدا".

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