نزيف الأسفلت عرض مستمر.. مصرع وإصابة 4 إثر حادث بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث مروري بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخليةمدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع 3 أشخاص، وإصابة آخر، في حادث تصادم سيارة وتروسيكل، بقرية خوالد أبوشوشة.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، وجاري نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى.



