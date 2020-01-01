أكثر الدول العربية تضررا بكورونا في الشرق الأوسط

تصدرت كلٍ من البحرين وقطر، قائمة الدول العربية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المُستجد في الشرق الأوسط، بالنظر إلى إجمالي عدد السكان فيهما، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووفقًا للوكالة الأمريكية، تفشّى وباء كورونا المميت، في هاتين الدولتين، حيث سجّلت قطر، البالغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، 107 آلاف و871 إصابة مؤكّدة، توفي منها 163 حالة

وبالنسبة لدولة البحرين، فسجّلت 37 ألفًا و637 إصابة، توفي منها 130 حالة، وفق إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.