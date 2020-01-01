فايلر يرفض صفقة بديل موليكا في الأهلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

 

فايلر يرفض ضم بيتر شوليلي

 

رفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، فكرة التعاقد مع اللاعب الناميبي بيتر شوليلي مهاجم منتخب ناميبيا ونادي هاي لاند بارك الجنوب إفريقي.

 

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض بيتر شوليلي من أجل الانضمام للنادي الأهلي في الموسم الكروي المقبل، بشرط نيل إعجاب الجهاز الفني بقيادة السويسري رنيه فايلر.

 

وأوضحت المصادر أن فايلر أكد أن مستوى المهاجم النامبيبي لا يرتقي للأهلي أبدًا ومن الصعب التعاقد معه ليتم صرف النظر عنه تماما.

 

الجدير بالذكر أن شوليلي يأتي في المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري الجنوب إفريقي الموسم الحالي 2019/ 2020 برصيد 12 هدف.

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