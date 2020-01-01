أستراليا تسجل أكبر عجز في الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية

كشفت أستراليا أن عجز موازنتها سيسجل 85.8 مليار دولار أسترالي (61.2 مليار دولار أمريكي) لعام 2019 - 2020، وهو ما يمثل أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "الألمانية".









وقال وزير الخزانة، جوش فريدنبيرج، في مؤتمر صحفي قدم فيه تحديثا خاصا بشأن الموازنة اليوم الخميس إن "أستراليا تشهد أزمة صحية واقتصادية ليس لها مثيل في المئة عام الماضية".









وأضاف: "عملت الحكومة سريعا وبشكل حاسم لتوفير الدعم الاقتصادي للعمال والأسر والشركات بنحو 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6% من إجمالي الناتج المحلي".









وقال إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو و 3.75% في 2020 .









ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى 677.1 مليار دولار، أي 35.7% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول يوليو من العام المقبل.









وقال: "هذه الأرقام القاسية تعكس الحقيقة القاسية التي نواجهها لا تزال الجائحة والتوقعات المالية غامضتين إلى حد كبير".