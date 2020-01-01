تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يستعد النادي الأهلي لتقديم عرض أخير في الساعات القليلة الماضية لتقديم عرض أخير لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

ويحاول الأهلي منذ فترة طويلة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري وذلك بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

 

وتقدم المارد الأحمر بأكثر من عرض إلى نادي هيدرسفيلد لشراء عقد رمضان صبحي ولكن النادي الإنجليزي رفض كل العروض وتمسك بالحصول على مبلغ 7 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي.

 

وينوي الأهلي تقديم عرض بقيمة 4 ملايين يورو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى نادي هيدرسفيلد تاون لشراء عقد رمضان بشكل نهائي.

 

كما أن هناك حالة استقرار كبيرة داخل النادي الأهلي على أن العرض الذي سيتم تقديمه إلى نادي هيدرسفيلد سيكون هو الأخير من جانب الأحمر ولن يتم رفع المبلغ أكثر من ذلك.

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