خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:26 م
ستاد السلام
ستاد السلام
علي نبوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن الموعد المحدد لحصول النادي الأحمر على حق انتفاع استاد السلام لمدة ٢٥ عام وموعد توقيع العقود.

وانتشرت صور خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام مسؤولو النادي الأحمر وشركة استادات بتركيب لافتات النادي داخل ستاد السلام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة :"انتهينا من توقيع العقود الخاصة باستاد السلام مع شركة استادات وسيتم توقيعها خلال ١٠ أيام على أقصى تقدير".

وأضاف ."سيتم الإعلان الرسمي عن حصول الأهلي على استاد كحق انتفاع لمدة ٢٥ عام عقب توقيع العقود مباشرة".

وزاد :"هناك مجموعة متواجدة خلال هذه الأيام داخل محيط الاستاد تقوم بتركيب لافتات النادي الأهلي وتجهيزه قبل الإعلان الرسمي".



خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع
خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع
خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع
خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع
خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع
خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع

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