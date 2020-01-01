بعد "ملطشة القلوب".. تعاون جديد يجمع مصطفى شوقي بصابر كمال

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تعاون جديد يجمع المطرب مصطفى شوقي، بالشاعر صابر كمال، وذلك من خلال أغنية تحمل عنوان "ضارب عِلّيوي".

 

الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك نصر محروس، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

جدير بالذكر أن أغنية "ضارب عِلّيوي" تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية"ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.


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