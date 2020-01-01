تصريح هام من وزير الصحة الإيطالي بشأن الموجة الثانية لكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تحدث وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، اليوم الخميس، عن حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل.

 

ولفت الوزير الإيطالي، إلى إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.

 

وقال روبيرتو سبرانتسا، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، قوله: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".

 

وأضاف روبيرتو سبرانتسا: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".

 

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