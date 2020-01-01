اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسوأ انكماش منذ 1998

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
سجل اقتصاد كوريا الجنوبية بين ابريل ويونيو أسوأ انكماش فصلي له منذ 1998 كما أعلنت سيول الخميس بعدما تضررت صادرات البلاد كثيرا من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما مشرت "الفرنسية".


وتراجع اجمالي الناتج الداخلي لرابع اقتصاد في آسيا والثاني عشر في العالم، بنسبة 2,9% في الفصل الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل سنة.


وهو أقوى انكماش منذ الفصل الرابع 1998 الذي سجل في أوج الأزمة المالية الاسيوية حين تراجع اجمالي الناتج الداخلي في كوريا الجنوبية بنسبة 3,8%.


وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني بنسبة 3,3% مقارنة مع الفصل الأول، وهو اكبر تراجع بين فصل وأخر منذ أكثر من عشرين عاما.


وكانت كوريا الجنوبية في مطلع هذه السنة احدى أوائل الدول التي انتشر فيها الفيروس بعد ظهوره في الصين. لكن سيول تمكنت من السيطرة على الوضع عبر استراتيجية اجراء فحوصات بشكل مكثف واعتماد اجراءات التباعد الاجتماعي بشكل واسع من قبل الشعب.


لكن هذا الامر لم يمنع اقتصادها الذي يستند بشكل أساسي على التصدير، من تلقي ضربة قوية من جراء تداعيات أزمة الوباء في بقية أنحاء العالم.


وتراجعت الصادرات بنسبة 13,6% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الثاني عام 2019، أي في أقوى تراجع منذ 1974 وأول صدمة نفطية.


وهذا التراجع ناجم بشكل خاص عن "تراجع صادرات الآليات ومنتجات الفحم والنفط" كما أوضح بنك كوريا في بيان.


وكان البنك أعلن في مايو انه يراهن على تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% في 2020 فيما كان توقع نموا بنسبة 2,1% في فبراير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 20 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ أقل من ساعتين

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

منذ 34 دقيقة

هل طلب فايلر التعاقد مع موليكا وحقيقة تقديم الأهلي عرض رسمي لمازيمبي؟ أمير توفيق يرد

منذ ساعة و 23 دقيقة

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% خلال العام الجاري

الاقتصاد الكورى يسجل انكماشاً ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري

البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 3 سنوات

الناتج المحلي لهونج كونج يسجل أسوأ تراجع فصلي في تاريخها

الصين تعلن عن دعم نقدي لرحلات الشحن الجوي

الاقتصاد الكندي يسجل انكماش بنسبة 8,2%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

02:26 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً