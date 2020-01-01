كيكي سيتين يتمنى عودة نجم برشلونة قبل صدام نابولي

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يمني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة النفس أن بعودة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة مع الفريق في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولي الإيطالي.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يحاول تجهيز اللاعب للمشاركة في هذه المواجهة، بعد أن عاد للتدريب مؤخراً بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

 

ويطالب سيتين لاعبه بأن يحاول بأقصى جهد ممكن أن يستعيد جاهزيته، تحت إشراف الأطباء، للحاق بموقعة نابولي.

 

وإن لم يتمكن اللاعب من اللحاق بهذا اللقاء، فإن الفكرة أن يكون جاهز للمشاركة في الدور ربع النهائي من المسابقة.

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