جيرارد: من غير المنصف أن نتذكر صلاح وماني وننسى أليسون وفان دايك

كشف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، أن تحقيق الريدز لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جعله ينسى الذكرى السيئة التي حدثت عام 2014.





وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا.





وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:" أولًا وقبل كل شيء، كان من الرائع بالنسبة لي دفن بعض الذكريات السيئة من عام 2014، كان الأمر بالتأكيد مصدر ارتياح كبير".





وتابع:" لكوني من مشجعي ليفربول ولاعب سابق في النادي، فقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، ومازلت على اتصال مع الكثير من اللاعبين الموجودين في غرفة الملابس هناك، حيث شارك الكثير منهم هذا الألم معي".





وأشار جيرارد:" ليس من الإنصاف منح الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح الثناء بمفردهما، في حين أن لاعب مثل جوردان هندرسون كان بنفس الأهمية".





وواصل:" اللاعبان الرئيسيان من حيث الأهمية في ليفربول هما الحارس أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك".





وأتم: "أعتقد أن ليفربول كان فريقًا جيدًا مثيرًا قبل قدوم أليسون وفان دايك، لكن الثنائي حوله تمامًا إلى فريق من الطراز العالمي، ووصل للكمال معه، إنهما استثنائيان تمامًا".



