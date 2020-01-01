انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.9%

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم انكماش اقتصاد البلاد في الربع الثاني، كما كان متوقعا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"الألمانية".


وهذا الانكماش هو الأقوى منذ الربع الأخير من عام 1998 ، عندما انكمش اقتصاد الدولة الآسيوية بنسبة 3.8 في المائة نتيجة للأزمة المالية.


وكان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول مقارنة بالفصل نفسه من عام 2019.


ويأتي انكماش الربع الثاني نتيجة للتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. وجاء الانكماش في الربع الثاني أكبر مما توقعه "بنك كوريا".


وأرجع البنك الانكماش لأسباب على رأسها التراجع الكبير في الصادرات، التي انخفضت بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي، وهي أضعف بيانات منذ الربع الرابع من عام .1974


وبالمقارنة بالربع الأول، انخفضت الصادرات بنسبة 16.6 في المائة. ولفت البنك إلى تراجع صادرات السيارات ومنتجات الفحم والنفط.


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