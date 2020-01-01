تسجيل 2621 إصابة و221 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة في إيران، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 284034، والمتعافين 247230، والوفيات 15074 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 2621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 284034، من ضمنهم 3607 أشخاص في حالة حرجة، وهم يخضعون للعناية المركزة".

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 247230 شخصا، فيما تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 15074 شخصا.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 25 محافظة إيرانية هي الآن في الحالتين الحمراء والإنذار، وقالت: "عدد الراقدين الجدد في المستشفيات بسبب الفيروس في محافظتي فارس وخراسان رضوي خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ ضعف العدد الذي كان عليه في الأيام السابقة".