نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك حصل بشكل رسمي على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نجم خط وسط براميدز لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.





وأفاد أحد المصادر في الزمالك أن مدافع براميدز وقع بشكل رسمي مع أحمد وأمير مرتضى وبحضور فاروق جعفر في الأيام الماضية.





و حصل الزمالك بالفعل على توقيع نبيل عماد دونجا تمهيداً لحسم المفاوضات مع إدارة براميدز عقب نهاية الموسم الحالي.





وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدافع جديد لمعاونة طارق حامد وفرجاني ساسي.



